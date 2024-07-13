Эрдоган: Турция ведет переговоры по возобновлению зерновой сделки

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом о возобновлении торговли зерном, пишет газета Haberturk.
Турецкий лидер подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно. Однако, добавил он, на данный момент никакого решения не принято.
Ранее в июле Эрдоган заявил, что Анкара хочет возобновить зерновую сделку в новом формате. Идея турецкого лидера заключается в создании зернового коридора через турецкую территорию для поставок сельскохозяйственной продукции в африканские страны и другие регионы, испытывающие проблемы с продовольственной безопасностью.
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«Я надеюсь, что мы снова начнем работать по зерновому коридору», – сказал президент Турции.
Ранее в июле Эрдоган заявил, что Анкара хочет возобновить зерновую сделку в новом формате. Идея турецкого лидера заключается в создании зернового коридора через турецкую территорию для поставок сельскохозяйственной продукции в африканские страны и другие регионы, испытывающие проблемы с продовольственной безопасностью.
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Александр Климов