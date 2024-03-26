Financial Times: Ограничение импорта украинского зерна в ЕС продлит конфликт

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Ограничение на импорт зерна с Украины в страны ЕС приведет к продлению российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, пишет Financial Times.
Чиновник высказал мнение, что дополнительные ограничения, направлены на успокоение разгневанных европейских фермеров, ударят по источникам дохода Киева и этим увеличат вероятность затягивания боевых действий.
Сольский также считает, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе создают для себя сами же чиновники ЕС.
Ранее сообщалось, что ЕС не намерен продлевать режим беспошлинного импорта украинских товаров с 2025 года.
Евросоюз фактически впустил Украину на свои рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, убрав пошлины для страны. Однако после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, власти задумались о целесообразности проведения подобной политики.
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Сольский также считает, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе создают для себя сами же чиновники ЕС.
Евросоюз фактически впустил Украину на свои рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, убрав пошлины для страны. Однако после волны сельскохозяйственных протестов и критики со стороны таких стран, как Польша и Франция, власти задумались о целесообразности проведения подобной политики.
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Мария Федоровцева