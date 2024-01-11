В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки

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Вице-премьер России Виктория Абрамченко выразила свое мнение относительно возможного восстановления черноморской зерновой инициативы в беседе с РИА Новости.
Вице-премьер отметила, что вторая часть зерновой сделки не принесла положительных изменений. Из-за этого она заявила о том, что в настоящее время нет перспектив возобновления данного соглашения.
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