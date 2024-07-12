Эрдоган выразил желание вступить в ШОС

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Турция должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне после саммита НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, в этом вопросе он стремится заручиться поддержкой всех постоянных членов объединения.
Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на все разногласия, он хочет диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Турции заявил, что Анкара не планирует вести «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений».
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Ранее Эрдоган заявлял, что, несмотря на все разногласия, он хочет диалога с президентом России Владимиром Путиным.
«Естественно, мы не во всем согласны с господином Путиным. Однако мы способны обсуждать вопросы между собой и вникать в конкретные пути их решения», – отметил он.
Президент Турции заявил, что Анкара не планирует вести «политику, погрязшую в предрассудках, а подходит к проблемам с точки зрения разумности и решений».
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Александр Климов