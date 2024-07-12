Ермак: НАТО может снять ограничения на удары вглубь России

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НАТО может снять ограничения, которые не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь территории России, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что члены Североатлантического альянса имеют разную позицию по данному вопросу.
По его словам, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не давали Украине разрешения на нанесение ударов ракетами ATACMS вглубь России, но ситуация может измениться.
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«Мои ощущения, что партнеры близки к тому, чтобы согласовать этот вопрос», – сказал Ермак.
По его словам, Киев скоро получит разрешение на удары вглубь России.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты не давали Украине разрешения на нанесение ударов ракетами ATACMS вглубь России, но ситуация может измениться.
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Александр Климов