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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине нужно сказать спасибо за желание бить вглубь России. Об этом он написал в соцсети X.
Министр задался вопросом, как справиться с эскалацией со стороны Российской Федерации. По его словам, есть страна, которая готова управлять этим за них.
Некоторые западные страны разрешили Украине наносить их оружием удары по территории РФ. Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что разрешение, данное США Вооружённым силам Украины, согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что Москва может дать аналогичный ответ на поставки дальнобойного вооружения Киеву и разрешение использовать его для ударов по территории РФ.
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«Сегодня они (украинцы) находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить вглубь территории России. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого мы должны сказать «спасибо», — заявил Ландсбергис.
Некоторые западные страны разрешили Украине наносить их оружием удары по территории РФ. Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что разрешение, данное США Вооружённым силам Украины, согласно которому они могут наносить удары по всей территории России, используя американское оружие, напрямую ведёт к третьей мировой войне.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что Москва может дать аналогичный ответ на поставки дальнобойного вооружения Киеву и разрешение использовать его для ударов по территории РФ.
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Дарья Осипова