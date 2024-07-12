Лондон не давал разрешения ВСУ наносить удары по России ракетами Storm Shadow

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Великобритания не давала Украине разрешения наносить удары по территории России при помощи ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) видео со встречи с британским премьер-министром и заявил о том, что получил разрешение использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Глава правительства за вечер до этого сообщил, что Украина вправе сама распоряжаться переданным западными странами оружием.
Тем не менее, в Великобритании обеспокоены тем, что ВСУ могут использовать поставляемое оружие для ударов вглубь России. В пресс-службе парламента опубликовали информацию о том, что Британия не давала разрешения на применение дальнобойных ракет. Для получения одобрения подобных действий требуется также согласие Франции, совместно с которой производится Storm Shadow.
Сейчас дальность поражения ракет составляет 250 км.
Читайте также
Гладков: В Муроме при атаке ВСУ геройски погиб подполковник полиции Маслиенко
В США оценили возможность Киева начать новое контрнаступление
БПЛА ВСУ атаковал пляж в курортном комплексе Riviera Wellness под Белгородом
Тем не менее, в Великобритании обеспокоены тем, что ВСУ могут использовать поставляемое оружие для ударов вглубь России. В пресс-службе парламента опубликовали информацию о том, что Британия не давала разрешения на применение дальнобойных ракет. Для получения одобрения подобных действий требуется также согласие Франции, совместно с которой производится Storm Shadow.
Сейчас дальность поражения ракет составляет 250 км.
Читайте также
Гладков: В Муроме при атаке ВСУ геройски погиб подполковник полиции Маслиенко
В США оценили возможность Киева начать новое контрнаступление
БПЛА ВСУ атаковал пляж в курортном комплексе Riviera Wellness под Белгородом
Олег Дикий