Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты

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Если западные страны решатся уменьшить финансовую поддержку Киева, то всё равно столкнется с последствиями украинского кризиса, об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на опрошенных экспертов.
«(В случае снижения финансовой помощи) Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев, таким образом это создаст еще большее экономическое бремя (на Запад)», - об этом изданию заявил экономист Владимир Луговский.
По оценкам западных экспертов, также сильно страдает и сельское хозяйство на Украине, которое требует больших вложений. По мнению опрошенных, именно на поддержку этой отрасли Соединенные Штаты Америки выделяют значительную часть средств.
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Евгения Парфентьева