«ЕС осознает последствия помощи Киеву»: Посол Тарабрин – о поддерже Украины

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Многие европейские лидеры осознают последствия отправки войск на Украину и не поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона, заявил посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин, передают «Известия».
«Воинственные заходы Эммануэля Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине», – указал он.
По словам посла, европейские лидеры признали, что отправка войск на Украину «неизбежно приведет» к прямой конфронтации между НАТО и Россией с катастрофическими последствиями.
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Александр Климов