«Смерть НАТО»: В Белграде организовали массовый митинг против Альянса

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В годовщину начала интервенции НАТО в Югославию в Сербии началась большая демонстрация против альянса. Акции протеста проходят в центре Белграда, сообщает информационное агентство ТАСС.
Протестующие подошли к зданию Национального музея. Участники скандируют: «Смерть НАТО-фашистам!», «Смерть империализму!».
В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений между Сербией и силами Североатлантического альянса.
Напомним, в 1999 году силы Североатлантического альянса провели бомбардировку Союзной Республики Югославия после вооруженных столкновений между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и сербскими силами безопасности. НАТО обосновала эту акцию, не согласованную с Советом Безопасности ООН, тем, что что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии.
Ранее Мария Захарова заявила, что США приняли участие в создании ИГИЛ*.
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В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил с президентом Сербии Александром Вучичем возможность проведения совместных военных учений между Сербией и силами Североатлантического альянса.
Ранее Мария Захарова заявила, что США приняли участие в создании ИГИЛ*.
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* ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация
Александр Климов