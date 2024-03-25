«Америке наступит конец»: Маск – о возможной победе демократов на выборах

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил в социальной сети X , что поддержит Республиканскую партию на предстоящих выборах в США, передает ТАСС.
«Еще несколько лет назад я 100% голосовал за демократов. Сейчас я думаю, что нам нужна «красная волна», иначе Америке наступит конец», – подчеркнул Маск.
Ранее представители Республиканской партии в Конгрессе США обвинили президента Джозефа Байдена в безрассудных тратах – прежде всего, на украинский конфликт.
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Республиканцы в Конгрессе США обвинили Байдена в безрассудных тратах
Александр Климов