Захарова: Белый дом не имеет права никому давать индульгенцию

Фото: Пресс-служба МИД России
Власти Соединённых Штатов Америки не имеют права давать индульгенцию никому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Белого дома США о непричастности киевского режима к теракту в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта в Подмосковье.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции», — написала Захарова в своём собственном канале в Telegram.По словам дипломата, Россия требует, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и все международное сообщество безоговорочно осудили красногорский теракт, вызывающий отнюдь не «печаль», а ужас, шок, «праведный гнев и сострадание жертвам».
Кроме того, в США утверждают, что происходящая трагедия никак не связана с действиями Киева. С аналогичным заявлением выступил и советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, уверяющий, что Украина никак непричастна к совершению данного теракта.
Напомним, что жертвами теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске стали 40 человек, ещё более 100 пострадали. Такие данные сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что на месте стрельбы в Красногорске работают сотрудники СОБР и более 70 бригад скорой помощи. Людям оказывают помощь. В регионе создан оперативный штаб.
В зале открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Как сказали в экстренных службах, в результате нападения здание загорелось. Оно полностью охвачено огнём, частично обрушилась кровля. С крыши концертного зала после стрельбы, взрыва и пожара спасают людей с помощью подъёмных механизмов, заявили в подмосковном главке МЧС. Огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Пожарные вывели из подвала здания порядка 100 человек.
Главное следственное управление СКР возбудило по факту происшествия в «Крокус Сити Холле» уголовное дело по статье «Теракт». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России.
Читайте также:
Воробьёв: при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, 100 пострадали
МИД России призвал США передать данные, если у них они есть
Белый дом: США не обладали информацией о стрельбе в «Крокус сити холле»
Артем Путинцев