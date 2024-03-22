В МИД заявили о политических мотивах теракта в «Крокусе»

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По характеру действий террористов в «Крокусе» можно говорить о политической подоплеке теракта, заявил посол МИД Мирошник, передает РИА Новости.
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима заявил, что трагедия в «Крокус Сити Холле» – циничный кровавый теракт, о подготовке которого по неизвестной причине заранее знали вашингтонские чиновники, точно указывая на «места скопления людей» и «концерты»
Он отметил, что нападавшие обладают «боевым опытом или выучкой».
Ранее трагедию прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прежде этого соболезнования выразил Александр Лушканенко. МИД Узбекистана решительно осудил теракт в концертном зале в Подмосковье.
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Он отметил, что нападавшие обладают «боевым опытом или выучкой».
«В бронежилетах, с автоматическим оружием и взрывоопасными предметами, с которыми они смогли прорваться в многолюдный торговый центр. Они не брали заложников, а просто расстреливали безоружных попадавшихся им на пути. Стреляли ни в кого-то конкретно, а просто расстреливали первых попавшихся людей», - подчеркнул Мирошник.
Ранее трагедию прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прежде этого соболезнования выразил Александр Лушканенко. МИД Узбекистана решительно осудил теракт в концертном зале в Подмосковье.
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Александр Климов