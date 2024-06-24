Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»

ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»

24 июня 2024, 14:29
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз с 25 июня текущего года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что речь идет о деятельности РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету» и портал Voice of Europe, который находится в Праге.

Согласно информации источника, решение о приостановке вещания данных СМИ на территории ЕС было принято еще в мае этого года. Но соответствующие меры до сих пор не вступали в силу.



Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.

Читайте также:

Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России
#санкции
#певец
#актёр
#сми
#портал
#меры
#новости
#ес
#рф
Опрос показал отношение турков к СВО
Areda: почти 80% жителей Турции считают конфликт на Украине противостоянием России и США
24 июня 2024, 14:31

Фото: IStock/Enez Selvi

Почти 80% граждан Турции считает, что Конфликт на Украине - это прямое противоборство России и США. Об этом говорят результаты социологического опроса, проведенного в стране исследовательским центром Areda.
Участниками опроса стали почти 3000 жителей Турции. В ходе исследования им предлагали ответить на вопрос, между кем на самом деле происходит конфликт на Украине.

79,4% респондентов заявили, что противостояние идет между Соединенными Штатами и Россией. 20,6% участников опроса высказали мнение, что события на Украине – прямой конфликт Москвы и Киева.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с турецкими журналистами в Праге заявил, что Анкара выступает против прямого вовлечения НАТО в конфликт Россией. По его словам, НАТО должно ограничиться военными поставками для ВСУ.

Читайте также

Турция запросила объяснения у организаторов саммита в Швейцарии

Стало известно, когда могут начать переговоры Эрдоган и Байден

В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ
#конфликт
#мид
#мнение
#нато
#всу
#переговоры
#турция
#опрос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Никаких пляжей и мирной жизни»: Подоляк назвал Крым большим военным лагерем
Подоляк: туристических зон в Крыму быть не может, это военный лагерь
24 июня 2024, 14:12

Фото: IStock/Vladimir Zapletin

Крым не может считаться мирной зоной, поскольку это захваченная территория на которой должна идти война, сообщил в своем Телеграм-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“... это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей", — написал он.

23 июня ВСУ намеренно атаковали гражданские объекты Севастополя пятью американскими баллистическими ракетами ATACMS. Согласно последним данным, в результате обстрела 151 человек пострадали.

Дмитрий Песков заявил, что знает о том, кто стоит за этой атакой кроме украинцев. Он отметил высокую сложность удара и пообещал, что данный инцидент не сможет не иметь последствий для США.

Читайте также

В МИД заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за Севастополь

Военэксперт раскрыл, когда и на каких условиях США прикажут Украине прекратить огонь

США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России
#сша
#склад
#мид
#человек
#инцидент
#план
#дмитрий песков
#лагерь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ
Песков о закрытии туристического сезона в Крыму: пока решений не принималось
24 июня 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность закрытия туристического сезона в Крыму после атаки ВСУ на Севастополь. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, пока решений по данному вопросу не принималось. Пресс-секретарь главы российского государства также отметил, что Москва знает, кто стоит за массированной атакой по Севастополю, и это не только украинцы.

Ранее директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе украинской армии по Севастополю увеличилось до 153.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 153 человека, четверо погибли.

Читайте также:

Песков рассказал, кто стоит за ракетными ударами по Севастополю

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
#москва
#севастополь
#всу
#ракеты
#песков
#пво
#крым
#туризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Евросоюзе заявили, что могут «закрыть двери» для Грузии
Боррель пригрозил Грузии закрытыми дверьми в ЕС из-за нынешнего курса
24 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/lovelypeace

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС заявил, что Евросоюз «закроет дверь» в объединение для Грузии, если правительство этой страны продолжит свою политику. Об этом пишет ТАСС.
По словам Борреля, в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира и политические контакты на высоком уровне. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что данные меры «не должны затронуть мирное население».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что страна планирует стать членом Евросоюза к 2030 году. Политик также неоднократно отмечал, что Грузия за последние несколько лет значительно улучшила экономические показатели, что станет ключевым фактором при рассмотрении вопроса о вступлении в Европейского союза.

Читайте также:

Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата в ЕС

В Грузии спрогнозировали сроки вступления страны в ЕС

Боррель прокомментировал возможное получение Грузией статуса кандидата в ЕС
#данные
#грузия
#страны
#министр
#население
#меры
#поддержка
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Небывалый вызов Западу»: США встревожились из-за визита Путина в Северную Корею
AP: Визит Путина в КНДР стал тревожным сигналом для США и их союзников
24 июня 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал тревожным предупреждением для США и их союзников, заявляет The Associated Press. На прошлой неделе прозвучал мощный сигнал, что российский лидер готов бросить небывалый вызов интересам Запада, отмечает издание.
В статье пишут, что соглашение между Россией и Северной Корей предусматривает к взаимной военной поддержке, если одна из стран подвергнется нападению. AP считает, такой шаг угрожает стабильности ситуации не только на Корейском полуострове, но и за его пределами.

Договор между РФ и КНДР, по данным источника «Правда.ру», легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.

Читайте также:

Посол РФ Антонов: визит Путина в КНДР и во Вьетнам посадил американцев в лужу

Орбан раскрыл, какие два звонка могут остановить конфликт на Украине

США начали искать план Б для присутствия в Африке на фоне успехов России
#конфликт
#соглашение
#договор
#поставки
#кндр
#рф
#сша
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД заявили, что США несут равную с Украиной ответственность за Севастополь
24 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/iDymax

Соединённые Штаты разделяют ответственность за теракт в Севастополе вместе с Украиной, заявили в МИД РФ американскому послу Линн Трейси.
«Было подчеркнуто, что США несут такую же ответственность за это преступление, как и киевский режим», — сообщил МИД.
Указано, что США ведут гибридную войну против России и фактически участвуют в конфликте на Украине. Вашингтон поставляет ВСУ современное вооружение, включая ракеты ATACMS, которые применяются против мирного населения Севастополя.

В МИД России также отметили, что целенаведение ракет и ввод полетных заданий выполняются американскими военными специалистами.

Читайте также:

Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151

Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь

Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО
#сша
#преступление
#мид
#вооружение
#режим
#новости
#севастополь
#сво
#всу
#вс рф
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт раскрыл, когда и на каких условиях США прикажут Украине прекратить огонь
Военэксперт Литовкин: США позвонит в Москву с приходом к власти Трампа
24 июня 2024, 13:30

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты должны проявить инициативу в урегулировании украинского конфликта с помощью двух телефонных звонков — в Москву и Киев. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что премьер-министр в своем заявлении абсолютно прав.

«США, действительно, могут прекратить эту войну, потому что именно они ее начали, они ее проводят против России на земле Украины жизнями украинских военнослужащих и судьбами украинского народа. В этом он прав, даже если так напрямую не говорит», — сказал эксперт.

Однако, по мнению военного обозревателя, непонятно, кто в США может осмелиться и позвонить в Москву.

«Непонятно, кто возьмет на себя такую смелость и ответственность. И захотят ли они это сделать? Потому что их задача в этом конфликте — ослабить и разорить Россию: политически, экономически, финансово, истребить российские людские ресурсы. Я думаю, что США не собираются звонить, потому что они не откажутся от желания ослабить Россию до таких пределов, чтобы она не восстановилась», — заявил полковник в отставке.

Если в теории все-таки представить такие звонки, то, по словам Виктора Литовкина, единственно возможный вариант: США соглашаются на выдвинутые Владимиром Путиным условия, а Украине командуют прекратить боевые действия.

«Они могут позвонить в Москву и сказать: «Мы согласны на те условия, которые выдвинул Путин: признать за РФ четыре субъекта, отказаться Украине от вступления в НАТО, демилитаризировать Украину и так далее». В стамбульских соглашениях четко сформулировано, какая должна остаться армия у Украины, какая должна быть власть. А второй звонок в Киев: «Цык, прекратить стрельбу и огонь!» И все — Украина руки по швам, потому там рулят везде и во всем США», — объяснил собеседник.

Он добавил, что с нынешними государственными деятелями США такие звонки невозможны. Это может случиться, если к власти придет экс-президент США Дональд Трамп, но к тому времени Украина потеряет не только те 4 субъекта, которые сейчас есть, но и Харьковскую, Николаевскую и Одесскую области, заключил военный эксперт.

Читайте также:

Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС определиться с целями в конфликте на Украине

Орбан раскрыл позицию по украинскому конфликту

Премьер Венгрии Орбан публично унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен
#сша
#армия
#украина
#власть
#министр
#ес
#нато
#путин
#киев
#ек
#рф
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков рассказал, кто стоит за ракетными ударами по Севастополю
Дмитрий Песков: не украинцы основные исполнители атаки по Севастополю
24 июня 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Нам понятно, кто стоит за массированной атакой по Севастополю, это не только украинцы, заявил корреспонденту РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это не украинцы, кто обеспечивает эти пуски и так далее», — пояснил Песков.

Он назвал произошедшее «абсолютно варварской атакой». Также пресс-секретарь отметил сложность проведения столь массивного обстрела. Он предупредил о последствиях для США в связи с их ролью в нападении на Севастополь и гибели мирных жителей.

Американские баллистические ракеты ATACMS рассчитаны на поражение цели на расстоянии до 300 км. США поставили данное оружение для ВСУ весной. Согласно последним данным, в результате применения указанных ракет при ударе по Севастополю пострадал по меньшей мере 151 человек, среди них 27 детей, 5 человек находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также

Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Севастополю возросло до 153

Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ
#сша
#вкс
#человек
#севастополь
#всу
#ракеты
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза
ЕС ввел санкции против актера Ивана Охлобыстина и певца SHAMAN
24 июня 2024, 13:21

Фото: iStock/syahrir maulana

Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попали под санкции Евросоюза.
Уточняется, что в санкционный список Европейского союза также попали певица олина Гагарина, медиаменеджер Арам Габрелянов, лагерь «Артек», «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии». Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ.

Новые ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц РФ.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

Читайте также:

США ввели санкции против НКЦ, Мосбиржи, «Арктик СПГ» и СОГАЗ

Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России

Япония ввела санкции против руководства ЦИК, «Микрона» и Алроса
#сша
#санкции
#певица
#компании
#ограничения
#минфин
#лагерь
#биржа
#ес
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф