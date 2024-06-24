ЕС с 25 июня ограничит доступ к РИА Новости, «Известиям» и «Российской газете»

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Евросоюз с 25 июня текущего года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.
Уточняется, что речь идет о деятельности РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету» и портал Voice of Europe, который находится в Праге.
Согласно информации источника, решение о приостановке вещания данных СМИ на территории ЕС было принято еще в мае этого года. Но соответствующие меры до сих пор не вступали в силу.
Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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Согласно информации источника, решение о приостановке вещания данных СМИ на территории ЕС было принято еще в мае этого года. Но соответствующие меры до сих пор не вступали в силу.
Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ. Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, также попали под санкции Европейского союза.
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Екатерина Коршунова