Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России

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Целью введения новых санкций Евросоюза в отношении России в сфере энергетики может быть желание вытеснить российский сжиженный природный газ в пользу американских проектов. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Европейцы и американцы вводят санкции против российских СПГ-проектов и говорят, что это делается, чтобы Россия меньше зарабатывала и поменяла свою внешнюю политику. Но это неправда. Они не настолько глупы, чтобы не знать этого. Часть из них, я думаю, понимает, что цель этих санкций – вытеснить российский СПГ, освобождая рынок для американских проектов», – предположил аналитик в беседе с RT.Комментируя возможность введения санкций против российских нефтяных танкеров, Юшков подчеркнул, что это – «исключительно имиджевая история», поскольку такие танкеры не заходят в европейские порты с 5 декабря 2022 года.
«Они в Европе не заправляются и не ремонтируются. Они все обслуживаются в Азии. Думаю, по нефтяным танкерам вообще не будет никаких изменений», – заключил специалист.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о согласовании нового, 14-го пакета санкций Евросоюза против России. Он будет нацелен на энергетический сектор, банковские услуги и технологии.
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