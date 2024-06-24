Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза

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Российский актер Иван Охлобыстин и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попали под санкции Евросоюза.
Уточняется, что в санкционный список Европейского союза также попали певица олина Гагарина, медиаменеджер Арам Габрелянов, лагерь «Артек», «Совкомфлот» и «Уральские авиалинии». Сегодня, 24 июня, Совет Европы одобрил 14-й пакет санкций в отношении РФ.
Новые ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц РФ.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Новые ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц РФ.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Екатерина Коршунова