ЕС создал комиссию по борьбе с хищениями на Украине западной помощи

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Евросоюз создал комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западной помощи Киеву. Информация следует из постановления Совета ЕС.
Отмечается, что комиссия была создана в рамках фонда помощи Киеву на 50 миллиардов евро до 2027 года. Цель комиссии заключается в борьбе с мошенничеством, коррупцией, конфликтами интересов и иными преступлениями, которые препятствуют законному расходованию средств.
Основной состав контрольной комиссии Европейского союза будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия этой работы будет создано специальное подразделение.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл.
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Основной состав контрольной комиссии Европейского союза будет работать в Брюсселе, в Киеве для содействия этой работы будет создано специальное подразделение.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл.
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Екатерина Коршунова