В Киеве заявили, что ряд стран впервые предложил свои каналы коммуникации с РФ

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Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые страны, которые «традиционно имеют хорошие отношения с РФ», предложили Украине собственные каналы коммуникации с Москвой в целях урегулирования украинского противостояния. Об этом сообщает «Зеркало недели».
По словам уполномоченного по правам человека, Украина «не ожидала» подобной позиции от этих государств. Однако Лубинец отказался назвать страны, которые выразили готовность посредничества с РФ.
Он добавил, что соответствующие предложения Киеву поступили на конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Он добавил, что соответствующие предложения Киеву поступили на конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова начать переговоры с РФ в ближайшее время, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проводила саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимала в нем участие. Не прислали свои делегации большинство государств- членов ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал прошедшую конференцию «чистейшим сюрреализмом».
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Екатерина Коршунова