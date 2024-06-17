Соратника Залужного обвинили в получении взяток за перевод солдат в тыловую зону

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Бывшего заместителя начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Владимира Гаманенко обвинили в получении взяток за перевод военнослужащих с передовой в тыл. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что Гаманенко был назначен на должность замначальника штаба командования Сухопутных войск в декабре 2022 года главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Злоумышленник и трое сообщников были арестованы в момент получения взятки от солдата в размере 230 тысяч гривен (503 тысяч рублей).
В настоящее время Гаманенко отправлен в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 млн рублей). Правоохранительные органы также наложили арест на их имущество.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время Гаманенко отправлен в СИЗО под залог в 4,5 миллиона гривен (9,85 млн рублей). Правоохранительные органы также наложили арест на их имущество.
Ранее сообщалось, что на Украине задержали за получение взятки сотрудника одесского Территориального центра комплектования, причастного к скандалам из-за жесткой мобилизации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова