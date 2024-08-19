Еще четверым участникам теракта в «Крокусе» продлили арест

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Еще четверым предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлили арест до 22 ноября, сообщает РИА Новости 19 августа.
Ранее, 16 августа, Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников дела о теракта в «Крокусе». Они также останутся в СИЗО до 22 ноября. Во время заседания по мере пресечения Адвокат участника теракта Файзова* просил отпустить его из-за состояния здоровья, поскольку тот, по мнению защиты, нуждается в медицинской помощи.
Сообщалось, что сумма долгов фигурантов дела выросла до 15 390 рублей, что связано с административными правонарушениями, совершенными ими. Мирзоев*, например, получил штрафы за нарушения правил дорожного движения, а Исломов* был вовлечен в продажу автомобиля террористам.
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*Внесены в список террористов и экстремистов
Лия Мурадьян