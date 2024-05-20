Стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
Подозреваемых в организации теракта в «Крокус Сити Холле» продолжат содержать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово», пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, правоохранительные органы опасаются, что их могут линчевать другие заключенные.
Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и другие находились в одиночных камерах из-за карантина.
Первоначально планировалось их переводить в камеры на двоих и четверых человек, но было решено оставить их в одиночках, чтобы предотвратить возможный самосуд со стороны других заключенных.
На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.
Читайте также:
Фигуранты дела о «Крокусе» обжаловали продление ареста
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»
Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и другие находились в одиночных камерах из-за карантина.
Первоначально планировалось их переводить в камеры на двоих и четверых человек, но было решено оставить их в одиночках, чтобы предотвратить возможный самосуд со стороны других заключенных.
На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.
Читайте также:
Фигуранты дела о «Крокусе» обжаловали продление ареста
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Стали известны новые подробности расследования дела о теракте в «Крокусе»
Артем Кузьмин