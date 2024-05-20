Фигуранты дела о «Крокусе» обжаловали продление ареста

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В Басманный суд поступила жалоба на продление ареста обвиняемым по делу о теракте в концертном зале подмосковного «Крокус Сити Холла». Как следует из материалов дела, Джумохон Курбонов*, Мухаммад Зоир Шарипзоде*, Назримад Лутфуллои* и Якубджон Юсуфзоде* решили обжаловать продление ареста.
16 мая Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам до 22 августа.
Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли огонь, подожгли концертный зал и заблокировали людей в здании. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Sumbol, но были задержан в Брянской области.
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Александр Климов