Ещё порядка 70 россиян смогут покинуть сектор Газа 13 ноября

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Ещё порядка 70 граждан Российской Федерации смогут покинуть сектор Газа 13 ноября, об этом сообщил руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в эфире «Первого канала».
«Сегодня мы будем отправлять первый борт в Москву. Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 километров до КПП «Рафах», где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это», - прокомментировал ситуацию Мартынов.
Напомним, 12 ноября 70 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и прибыли на территорию Египта, где был развернут штаб МЧС. Сегодня специалисты Минздрава осмотрели всех 70 человек и описали их состояние как удовлетворительное. Сегодня все они отправятся из Каира в Москву.
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Евгения Парфентьева