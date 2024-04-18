ЕСПЧ решил не пускать Киркорова в Литву

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Европейский суд по правам человека отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова, касающуюся запрета на въезд артиста в Литву. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РИА Новости.
Причиной отказа стало то, что артист открыто поддерживал действия России в Крыму. Он называл себя «представителем Владимира Путина на сцене».
Ранее артист приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее артист приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова