«Это другое»: в МИД ФРГ пояснили, чем отличаются ордеры МУС на арест Путина и Нетаньяху

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Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Об этом пишет РИА Новости.
По словам официального представителя немецкого внешнеполитического ведомства, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Но РФ, по мнению Вагнера, якобы «напала на страну в нарушение международного права».
Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Это другое», — заключил Вагнер, комментируя сравнение между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху.
Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова