Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена

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Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, передает РИА Новости.
В заявлении Байдена подчеркивается, что США будут продолжать поддерживать Израиль и его безопасность.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест израильских лидеров, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал его юрисдикцию, и подтвердил свое право рассматривать дела по ситуации в Палестине.
«Радио 1» уже сообщало, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.
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«Позвольте мне прояснить: Израиль и ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности», — заявил Байден.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест израильских лидеров, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал его юрисдикцию, и подтвердил свое право рассматривать дела по ситуации в Палестине.
«Радио 1» уже сообщало, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.
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Мария Моисеева