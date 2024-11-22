Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена

Президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что удары ракетами, изготовленными за рубежом, неизбежно привели к вовлечению других стран в конфликт, передает пресс-служба Кремля.