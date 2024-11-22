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Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена

Байден назвал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта возмутительными
Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, передает РИА Новости.
В заявлении Байдена подчеркивается, что США будут продолжать поддерживать Израиль и его безопасность.

«Позвольте мне прояснить: Израиль и ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности», — заявил Байден.


Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест израильских лидеров, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал его юрисдикцию, и подтвердил свое право рассматривать дела по ситуации в Палестине.

«Радио 1» уже сообщало, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.

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В ФРГ составили «живой план» на случай военного конфликта с РФ
FAZ: Германия разработала секретный план подготовки к войне с Россией
22 ноября 2024, 05:11

Фото: iStock/Stadtratte

Германия начала подготовку к возможной крупномасштабной войне с Россией, разработав секретный «Оперативный план Германии» объемом в 1000 страниц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В документе перечислены объекты инфраструктуры и здания, нуждающиеся в особой охране, а также обозначена роль Германии как центра для перемещения десятков, а возможно, сотен тысяч солдат на восточный фланг НАТО в случае войны.

Согласно изданию, бундесвер уже начал привлекать немецкие компании к подготовке к чрезвычайной ситуации.

Руководитель командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал организациям обучить 5% сотрудников управлению грузовиками, запастись дизельными генераторами и разработать кризисные планы для персонала.

Документ остается открытым для дополнений, и в бундесвере называют его «живым планом».

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Депутат Госдумы предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома»
Шеремет: Пентагон надо перекрасить в желтый за готовность к обмену ядерными ударами
22 ноября 2024, 04:12

Фото: iStock/grynold

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил перекрасить здание Пентагона в яркий желтый цвет после заявления представителя американского оборонного ведомства о готовности к обмену ядерными ударами. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Шеремет сравнил Пентагон с «дурдомом» и подчеркнул, что такие заявления представляют опасность для всего человечества.

«Пентагон после сумасшедшего заявления их представителя о готовности США к обмену ядерными ударами обрел статус полноценного дурдома. Поэтому его стены нужно срочно перекрасить в свойственный домам для умалишенных яркий желтый цвет», — отметил депутат.
Он добавил, что подобная риторика лишь усиливает напряженность в мире и требует серьезного осмысления последствий.

Ранее «Радио 1» сообщало, что США допускают обмен ядерными ударами, при котором часть стратегического арсенала будет сохранена для дальнейшего сдерживания противников

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#новости
#пентагон
#россия
#ядерное оружие
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В Германии заявили о «громкой пощечине» Шольцу и Бербок
Депутат Вагенкнехт: ордер МУС на арест Нетаньяху стал пощечиной Шольцу и Бербок
22 ноября 2024, 03:34

Фото: iStock/photosvit

Решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат бундестага и глава партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала это «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок, передает ТАСС.
«Что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху в Газе?», — возмутилась Вагенкнехт в X (ранее Twitter).
Вагенкнехт подчеркнула, что Германия поставляет почти половину оружия израильской армии и поставила вопрос о прекращении этого сотрудничества. По ее мнению, немецкое правительство должно отказаться от поддержки «военных преступлений правительства Нетаньяху в Газе» и ввести эмбарго на поставки вооружений.

Политик заявила, что подобное решение давно назрело и поставила под сомнение текущую внешнюю политику Берлина.

Ранее «Радио 1» писало, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта

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#арест
#правительство
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Обращение Путина заставило президента Казахстана принять срочные меры
Токаев поручил усилить безопасность в стране из-за ухудшения ситуации Украины
22 ноября 2024, 03:09

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для усиления безопасности основных военных и гражданских объектов страны. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает РИА Новости.
Срочные распоряжения даны премьер-министру, руководителю администрации президента, главам силовых структур и мэрам городов. Также о мерах для усиления безопасности были проинформированы спикеры обеих палат парламента.

Уали подчеркнул, что ситуация в Казахстане находится под контролем, несмотря на ухудшение обстановки вокруг Украины. Казахстан продолжает настаивать на прекращении конфликта и начале мирных переговоров.

Ранее стало известно, что послы Казахстана на Украине рекомендуют своим гражданам покинуть приближенные к зонам активных боевых действий территории или уехать из республики в целях безопасности.

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#казахстан
#страны
#меры
#новости
#безопасность
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Симоньян прокомментировала обращение Путина о ракетных ударах
22 ноября 2024, 01:27

Фото: iStock/vadimrysev

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала обращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.
В своем Telegram-канале она отметила, что на протяжении двух лет ее спрашивают, когда закончится конфликт.

«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом», — резюмировала Симоньян.
Президент Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, которые позволяют использовать свое вооружение для атак на территорию РФ. Он также сообщил об успешных испытаниях ракеты «Орешник», удар которой был нанесен по промышленному комплексу в Днепропетровске.

Симоньян опубликовала цитату из вышеупомянутого обращения Путина и отметила, что развитие дальнейших событий зависит от решительности сторон, а уверенности в себе России как раз всегда хватало.

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#оружие
#владимир путин
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#ракеты
#удар
#рф
#маргарита симоньян
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В Пентагоне обеспокоены российским гиперзвуковым оружием
Пентагон: США обеспокоены применением Россией ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 00:38

Фото: iStock/icholakov

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге выразила обеспокоенность США в связи с применением Россией нового вооружения. Заявление прозвучало после удара российскими ракетами «Орешник» по военно-промышленному объекту в Днепропетровске — заводу «Южмаш».
Сингх отметила, что Россия предупредила США о предстоящем пуске незадолго до атаки. Удар был нанесен по стратегическому предприятию, известному производством ракетной техники.

Применение гиперзвукового оружия вызывает серьезную обеспокоенность американской стороны, подчеркнула представитель Пентагона.

Ранее Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».

Президент Владимир Путин дал обещание, что в случае будущего применения «Орешника» Москва будет заранее предупреждать мирных граждан территорий, которые могут оказаться в зоне воздействия.

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#москва
#сша
#россия
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#вооружения
#ракеты
#удар
#пентагон
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Путин выступил с заявлением об ответе РФ на удары западных ракет по стране
21 ноября 2024, 23:30

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент Владимир Путин сделал важное заявление, комментируя обстановку в зоне спецоперации и недавние атаки на Россию с применением западного дальнобойного вооружения. Он подчеркнул, что удары ракетами, изготовленными за рубежом, неизбежно привели к вовлечению других стран в конфликт, передает пресс-служба Кремля.


Об ответе России на удары дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow


19 ноября объекты в Брянской области подверглись атаке шести ракет ATACMS, а 21 ноября удары по Курской области нанесли системы Storm Shadow. Российские системы ПВО успешно отразили обе атаки, избежав жертв и разрушений.

Путин отметил, что использование таких вооружений невозможно без специалистов из стран-производителей.

«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов», — сообщил президент.

Об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» и ее характеристиках


В зоне спецоперации прошли успешные испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Она была использована для атаки промышленного комплекса в Днепропетровске, где производится военная техника.

«Орешник» оснащен гиперзвуковым снарядом, движущимся со скоростью 10 Махов (2,5–3 км/с), что делает его недосягаемым для современных ПВО. Эти испытания стали ответом на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.


Об угрозах глобального конфликта из-за действий США


Вашингтон, по мнению Путина, своими действиями подталкивает мир к глобальному конфликту. Разрыв США в 2019 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стал важным фактором разрушения системы международной безопасности.

Президент напомнил, что Россия всегда предпочитала решать любые спорные вопросы мирным путем, но она готова к любому развитию событий и будет действовать решительно.

«Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет», — заявил президент.
Путин также уточнил, что цели для испытаний российских ракет будут определяться исходя из угроз для страны.


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#сша
#россия
#оружие
#испытания
#владимир путин
#военная заявление
#вооружения
#ракеты
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Медведев поделился кадрами удара ракетой «Орешник»
21 ноября 2024, 22:04

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором запечатлён ракетный удар «Орешника» по «Южмашу».
На своей странице в социальной сети Х заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев опубликовал видеозапись, на которой новейшая ракета «Орешник» наносит удар по «Южмашу».

«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — добавил политический деятель.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об ударе по Украине новейшей ракетой «Орешник». В ночь на 21 ноября армия России нанесла комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске. Российский лидер сказал, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду), и противостоять такому оружию оппонент не сможет.


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Запустить движение по путепроводу в Аникеевке рассчитывают в конце года
21 ноября 2024, 21:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть движение по путепроводу в Аникеевке через железнодорожные пути Рижского направления МЖД планируют в конце года. Такой срок назвали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Сейчас строители приступили к укладке асфальта на подходах к искусственному сооружению со стороны Волоколамского шоссе. Завершён монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода. Суммарная масса металлоконструкций превышает 1,1 тыс. тонн. Строительная готовность путепровода составляет 70%. Открыть движение нему планируется в конце года», – пояснили в ведомстве.
Новый транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки протяжённостью 1,4 км. Длина самого путепровода – 410 м. Строительство объекта увязано с развитием МЦД-2 «Нахабино-Подольск».

Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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