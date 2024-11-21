Фото: iStock/STRINGERimage
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы суда.
Уточняется, что такие меры введены за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Нетаньяху и Галанта подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест.
Ранее израильская сторона приводила доводы о несоответствии юрисдикции, однако они не были приняты судом.
Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.
Читайте также:
МУС начнет расследование против своего прокурора, заявлявшего об ордере на Нетаньяху
Судье гаагского МУС грозит до четырех лет колонии по уголовному делу в РФ
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
Ранее израильская сторона приводила доводы о несоответствии юрисдикции, однако они не были приняты судом.
Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.
Читайте также:
МУС начнет расследование против своего прокурора, заявлявшего об ордере на Нетаньяху
Судье гаагского МУС грозит до четырех лет колонии по уголовному делу в РФ
МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
Анастасия Чинкова