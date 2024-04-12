«Это не мы»: В Киргизии постарались откреститься от прекращения обслуживания карт «Мир»

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Власти Киргизии не причастны к отказу от обслуживания карт российской платёжной системы «Мир». Такое заявление сделал премьер-министр республики Акылбек Жапаров.
По его словам, решение об отказе от карт было принято Межбанковским процессинговым центром, который управляется коммерческими банками и не относится к правительству. По всей видимости, эти банки опасались введения западных санкций, предположил политик.
Жапаров подчеркнул, что власти страны не боятся санкционных ограничений, поскольку даже при их наличии жизнь продолжается. Также он заявил об отсутствии объективных оснований для введения санкций. Он утверждает, что о блокировке карт власти узнали уже после прекращения их обслуживания.
Политик подчеркнул, что карта «Мир» была бы полезна в Киргизии, поскольку больше миллиона граждан республики сейчас трудятся в России. Все они пользовались этой платёжной системой. В качестве альтернативы Жапаров предложил открыть в стране филиал российского банка, однако в настоящее время это не реализовано.
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Жапаров подчеркнул, что власти страны не боятся санкционных ограничений, поскольку даже при их наличии жизнь продолжается. Также он заявил об отсутствии объективных оснований для введения санкций. Он утверждает, что о блокировке карт власти узнали уже после прекращения их обслуживания.
Политик подчеркнул, что карта «Мир» была бы полезна в Киргизии, поскольку больше миллиона граждан республики сейчас трудятся в России. Все они пользовались этой платёжной системой. В качестве альтернативы Жапаров предложил открыть в стране филиал российского банка, однако в настоящее время это не реализовано.
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Анастасия Чинкова