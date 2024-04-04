Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»

Фото: сайт Кремля
Россия продолжает вести диалог с разными странами по вопросу использования карт российской платёжной системы «Мир» и разработки алгоритмов по минимизации рисков санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его словам, с давлением, которое оказывают США на эти государства.
Вместе с тем, Россия пытается найти способы для того, чтобы минимизировать риски введения санкционных ограничений для таких государств.
Днём ранее стало известно, что все банки Киргизии перестали обслуживать карты российской платёжной системы. Такие меры были приняты во избежание вторичных санкций со стороны США и стран Запада.
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Вместе с тем, Россия пытается найти способы для того, чтобы минимизировать риски введения санкционных ограничений для таких государств.
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Анастасия Чинкова