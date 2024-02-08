«Жертва привлекает жертву»: Эксперт объяснила, как «инфоцыгане» заманивают людей на курсы

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Стрелкова пояснила, что человеку стоит обращать внимание, если информации о самом обучении в курсе крайне мало и нельзя заранее ознакомиться с программой, списком спикеров или пробными видео. В таких курсах множество необоснованных обещаний о простом заработке из дома или быстром обучении. Они также сопровождаются агрессивной рекламой и нацелены на молодую аудиторию и людей, желающих освоить новую профессию. Кроме того, стоимость такого «обучения» может быть достаточно высока.
«Человек решил рискнуть, он оплачивает обучение, получает доступ и понимает, что там самая поверхностная информация из интернета. Обучающей информации таи действительно нет», — отметила Стрелкова.Когда уже попавшаяся жертва расстраивается и пытается вернуть деньги, ему предлагают пригласить друзей на это обучение и таким образом заработать. Главная цель такого курса — заманить человека, после чего с её же помощью привлечь еще больше жертвы. Это реферальная система, которая мотивирует или вынуждает человека привлекать других людей, чтобы возместить убыток. Таким образом «жертва привлекает жертву».
По словам специалиста, деньги можно вернуть, но это трудоемкий и длительный процесс.
«Не все на это идут и многие люди пытаются вернуть деньги через банк, подавая жалобы или пишут заявление в полицию. Но многие не хотят с этим связываться и «забивают», оставляя эти деньги мошенникам. <...> Есть случаи возврата. Обязательно нужно писать заявление в полицию, это очень важно. Не стоит оставлять мошенников и давать им уйти. При этом процесс сбора доказательств, возбуждение уголовного дела, выход в суд и конфискация достаточно длительный и даже в положительных кейсах проходит очень много времени от потери денежных срвдев до конечного решения», — пояснила эксперт.По подсчетам ЦБ, средняя стоимость такого обучения варьируется от 50 до 100 тысяч. Это средний чек, кто-то теряет 100 рублей, а кто-то миллионные суммы. Люди часто верят в искренность проекта и вкладывают последние деньги в деятельность финансовых пирамид, отметила Стрелкова. Она призвала быть бдительным, принимать решения с холодной головой и не попадаться в ловушку мошенников, нежели пытаться вернуть деньги.
«Если вас торопят, скорее всего вы связались с мошенниками. Кроме того, обязательно нужно проверить информацию на сайте Банка России или приложении ЦБ-онлайн, где есть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности», — заключила эксперт Центробанка.Читайте также:
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