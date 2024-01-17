«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню. Слова Зеленского приводит «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна. При этом представитель Украины заявил Politico, что Киев не просил о встречи с премьером КНР.
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