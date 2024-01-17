«Это не мой уровень»: Зеленский заявил, что не планировал встречу с премьером КНР в Давосе

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям. Об этом Мондино сообщила на Всемирном экономическом форуме.