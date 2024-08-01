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Украинский президент Владимир Зеленский распродал землю своей страны крупным западным корпорациям. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Таким образом он прокомментировал видео руководителя киевского режима, в котором тот рассказывает о новых соглашениях с союзниками.
Уоллес также подчеркнул, что именно Зеленский привёл свою страну к разрушению и погубил сотни тысяч своих сограждан. Кроме того, депутат обвинил киевского лидера в провоцировании прокси-конфликта между НАТО и Россией.
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«Ты способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям. <…> История не будет к тебе благосклонна», — с иронией написал европейский парламентарий в своей социальной сети Х.
Уоллес также подчеркнул, что именно Зеленский привёл свою страну к разрушению и погубил сотни тысяч своих сограждан. Кроме того, депутат обвинил киевского лидера в провоцировании прокси-конфликта между НАТО и Россией.
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Александр Бойцов