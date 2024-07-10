В ЕП раскрыли, чем на самом деле является НАТО

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НАТО является террористической организаций, служащей американским интересам и ВПК. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — написал Уоллес на своей странице в соцсети Х.
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выступил с заявлением, что страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО.
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Элина Позднякова