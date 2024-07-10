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В ЕП раскрыли, чем на самом деле является НАТО

Уоллес считает НАТО террористической организацией, служащей интересам США
10 июля 2024, 13:28
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

НАТО является террористической организаций, служащей американским интересам и ВПК. Так считает депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.


«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — написал Уоллес на своей странице в соцсети Х.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выступил с заявлением, что страны Запада вливают огромные средства в конфликт на Украине, потому что он объясняет рациональность существования НАТО.

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#рф
В США испугались реакции Зеленского по итогам саммита НАТО
WP: Зеленского предостерегут от публичного недовольства на саммите НАТО
10 июля 2024, 14:33

США на юбилейном саммите НАТО не предложат Украине скорое вступление в альянс. Об этом информирует The Washington Post.
Уточняется, что Вашингтон также попросит украинского лидера Владимира Зеленского скрыть свое публичное недовольство, как это случилось в 2023 году. Согласно информации источника, лидеры стран-участниц блока будут делать акцент на дальнейшей поддержке киевского режима в противостоянии с Москвой и «подготовке» Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. При этом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

Напомним, саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля текущего года.

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Производящее крылатые ракеты ГосМКБ «Радуга» работает 24/7
10 июля 2024, 13:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Предприятие, на котором разрабатываются и производятся крылатые ракеты, работает в режиме 24/7. Об этом рассказал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».
«В ходе визита министр обороны поставил перед нами задачи на 2024-2025 гг. Мы эти задачи приняли, их выполнение идет в необходимом темпе. Это касается и поставок наших изделий заказчику, и мероприятий по их совершенствованию», — рассказал Богатиков.

По его словам, работа на предприятии ведется в три смены или в две, продленные до 10-12 часов, семь дней в неделю. Он подчеркнул, что коллектив понимает поставленные задачи.

АО «ГосМКБ «Радуга» разрабатывает и производит крылатые ракеты различного назначения.

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#ракеты
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Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины
Onet: вето Венгрии не дает Польше вернуть 2 млрд евро из Европейского фонда мира
10 июля 2024, 13:24

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Польшу возмутила блокировка Венгрией выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выделяет компенсации союзникам Украины за переданное ей оружие. Об этом сообщает Onet.
По словам одного из чиновников, если бы Венгрия не заблокировала выплаты, то Польша уже бы получила большую часть средств обратно. Он также отметил, что в общей сложности количество отправленных Варшавой средств достигло порядка 4,5 млрд евро.

Согласно информации источника, польские власти уже разработали план давления на венгерского премьера Виктора Орбана.

Напомним, 5 июля текущего года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездку в Россию венгерский политик назвал следующим этапом мирной миссии.

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Песков: Слова Стармера об ударах Storm Shadow по России - безрассудны
10 июля 2024, 13:17

Фото: Сайт Кремля

Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России.
По словам Пескова, в Кремле пока не ознакомились с заявлением британского премьера. Однако, если это действительно так, то это ещё один безответственный шаг, который может привести к эскалации напряжённости.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля.

Storm Shadow — это управляемые ракеты класса «воздух — земля», разработанные совместно французской Matra и британской British Aerospace. Их французское название — Scalp. Ракеты предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 километров. Впервые Лондон передал их Киеву в мае 2023 года.

Украина уже неоднократно применяла эти ракеты. В частности, в мае средства противовоздушной обороны сбили четыре таких ракеты над Крымом.

Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь, предоставляемую Киеву.

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ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки
10 июля 2024, 13:12

Кадры с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки показал ЦОС ФСБ. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известно, что россиянина, который служил на авианосце в Мурманске, хотели завербовать украинские спецслужбы. Разведка Украины вышла с ним на связь через мессенджеры. Один из ее представителей представился Олегом.

Военнослужащего ВС РФ склоняли к совершению теракта при помощи психологического давления, угроз и обещаний выезда за границу по поддельным документам. Кроме того, Олег обещал офицеру крупную денежную сумму.

Кураторы предоставили ему компоненты, чтобы собрать зажигательное устройство. Российский военный обратился к силовикам, злоумышленнику отправили запись, где теракт на судне инсценировали под плановые учения, проверяющие готовность личного состава к действиям по пожарной тревоге.

По утверждению Олега, который впоследствии перестал выходить на связь, операция контролировалась лично главой украинской разведки Кириллом Будановым*.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

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Песков: идет работа по созданию зоны безопасности в Харьковской области
10 июля 2024, 12:56

Фото: Сайт Кремля

Создание зоны безопасности для Белгородской области — это длительный процесс, который требует времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя боевые действия на харьковском направлении.
«То, что происходит сейчас на этом направлении, связано с этой задачей. Разумеется, реализация этой задачи займёт время. Работа в этом направлении ведётся. За более подробной информацией следует обращаться в Министерство обороны», — отметил Дмитрий Песков.

В мае в Харьковской области возобновились активные боевые действия. За месяц Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль нескольких населённых пунктов, включая Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечью, Гатище и другие.

Президент России Владимир Путин заявлял, что планы по взятию Харькова отсутствуют. Он объяснил операцию Вооружённых сил РФ на харьковском направлении необходимостью создания безопасной санитарной зоны в ответ на постоянные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины.

В конце июня глава государства отметил, что Москва может принять дополнительные решения по созданию санитарной зоны, если Вооружённые силы Украины применят высокоточное оружие большой дальности.

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В Московской области уже выдвинули 168 кандидатов в советы депутатов
10 июля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье к Единому дню голосования уже выдвинуты 168 кандидатов в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. По состоянию на 9 июля выдвинуто 168 человек, в том числе 105 – в порядке самовыдвижения, 63 – от избирательных объединений. Среди самовыдвиженцев – руководители и педагоги, журналисты и бухгалтеры, студенты, пенсионеры, представители других сфер деятельности», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

27 июля не позднее 18 часов кандидаты и уполномоченные представители избирательных объединений должны подготовить и сдать все необходимые документы для регистрации.

Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.

Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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Подпольщик Лебедев: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прозвучали взрывы
10 июля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрывы прогремели в Снигиревке под Николаевом, куда боевики ВСУ стягивали технику с личным составом в течение нескольких месяцев. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестностям», — прокомментировал Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что местная больница не может вместить всех, поэтому «там стараются стабилизировать офицерский состав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских националистов. Москва уже выдвинула требования киевскому режиму для начала переговоров, однако на той стороне с ними не соглашаются, выдвигая свои условия. При этом риторика главы киевского режима Владимира Зеленского выглядит противоречивой.

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Раздавить гадину: Медведев предрёк продолжение конфликта на Украине после окончания СВО
Медведев: Киев вряд ли когда-либо будет декларировать отказ от вступления в НАТО
10 июля 2024, 11:48

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности вернуться к переговорам, но Украина сразу же отвергает все предложения. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале
Условия для переговоров со стороны России следующие: признание результатов специальной военной операции, отражённых в Конституции России, и отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом в последний раз говорил президент России в своём выступлении в Министерстве иностранных дел. Однако представители НАТО и президент Украины сразу же отклонили это предложение.

«А что, если они согласятся на условия переговоров? В таком случае нам нужно быть очень осторожными. Сами переговоры до того момента, когда киевский режим явно выразит желание сдаться, будут лишь паузой для противника, чтобы он мог восстановить свой военный и человеческий потенциал. Заявления Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ничего не изменят», — объяснил Медведев.

Если произойдет новое военное обострение, в Киеве может начаться третья кровавая революция, которая приведет к власти еще более радикальных людей. В таком случае могут появиться условия для переговоров: Западному Альянсу будет сложно поддерживать экстремистов.

Придется признать, что сотни миллиардов долларов были потрачены впустую. Вашингтон заставит нацистов признать итоги войны. Правящая элита, скорее всего, сбежит на Запад или будет растерзана толпой.

«Но и это не будет концом военной операции России. Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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