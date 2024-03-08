Запад за копейки скупает земли Украины, сообщил депутат ЕП Уоллес

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Крупные западные компании за копейки скупают украинские территории. Такое заявление в соцсети Х сделал депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.
Также Уоллес добавил, что западные страны вместо того, что урегулировать конфликт, наоборот, продолжают финансировать Украину. По его словам, это стало прямым отмыванием денег, которое отвечает только интересам США и американскому ВПК.
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Анастасия Чинкова