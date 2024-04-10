Еврокомиссия назвала условие выплаты Украине транша €1,5 млрд в апреле

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Европейская комиссия выплатит Украине в апреле очередной транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой поддержки. Условием для этого является выполнение Киевом предварительных условий.
Об этом говорится в заявлении ЕК, распространённом по итогам прошедшего в Киеве заседания комитета украинских доноров. В документе указано, что передача второго предварительного транша в указанном размере состоится только при положительной оценке согласованных ранее условий.
Программа бюджетной помощи, в рамках которой будет отправлен второй транш, предполагает выделение Украине общей суммы в размере 50 миллиардов евро до конца 2027 года. В предыдущем, 2023 году, ежемесячная финансовая помощь Киеву от Брюсселя была безусловной и не требовала предварительного согласования.
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