Financial Times: Евросоюз закупит оружие для Украины из собственного бюджета

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Еврсоюз (ЕС) намеревается закупить оружие для Украины на средства из собственного бюджета организации в обход существующего запрета на такие действия. Об этом сообщает Financial Times.
Еврокомиссия собрала юристов, чтобы обсудить возможность пересмотра положений по данному пункту в Договоре Европейского союза.
В настоящий момент положения Договора таковы, что страны Евросоюза могут финансировать поставки вооружения Украине только через многосторонние фонды, созданные вне бюджета организации.
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«Брюссель активно изучает возможности обхода пункта Договора о Европейском союзе, запрещающего закупки оружия из бюджета ЕС, так как наращивает усилия по увеличению объёмов финансирования обороны Украины», — написали в Financial Times.
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Мария Федоровцева