Депутат Белик: ЕС подрывает собственную энергетическую безопасность
Упорным отказом от российских энергоресурсов Евросоюз подрывает собственную энергетическую безопасность. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, ЕС стремится уменьшить зависимость от российских поставок, однако такие действия приводят к экономическим трудностям для европейских стран, в том числе повышение цен на энергию и перебои в снабжении.
«Даже в долгосрочной перспективе развитие, к примеру, альтернативных источников энергии и поиск альтернативных поставщиков не способны в полной мере заменить российские энергоресурсы, кроме того, оба направления требуют значительных инвестиций», — пояснил Белик в разговоре с RT.
Депутат добавил, что на сегодняшний день Европа не в состоянии найти баланс между политическими решениями и реальными экономическими последствиями. В этой связи действия ЕС приносят ущерб собственной энергетической стабильности.
Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в очередной раз полностью исключила разрешение странам ЕС закупать российский газ даже в случае отключений энергии.