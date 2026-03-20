20 марта 2026, 15:40

Депутат Белик: ЕС подрывает собственную энергетическую безопасность

Упорным отказом от российских энергоресурсов Евросоюз подрывает собственную энергетическую безопасность. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.





По его словам, ЕС стремится уменьшить зависимость от российских поставок, однако такие действия приводят к экономическим трудностям для европейских стран, в том числе повышение цен на энергию и перебои в снабжении.





«Даже в долгосрочной перспективе развитие, к примеру, альтернативных источников энергии и поиск альтернативных поставщиков не способны в полной мере заменить российские энергоресурсы, кроме того, оба направления требуют значительных инвестиций», — пояснил Белик в разговоре с RT.