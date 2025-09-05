«Ни одна молекула»: в ЕК намерены запретить ЕС покупать энергоресурсы РФ
Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен 5 сентября заявил, что Еврокомиссия (ЕК) стремится навсегда прекратить поставки российских энергоносителей в Евросоюз (ЕС) — чтобы в Европу не попадала «ни одна молекула» российских углеводородов. Слова еврокомиссара приводит сайт ЕК.
По его словам, цель комиссии ясна: государства-члены должны как можно скорее прекратить импорт, а в дальнейшем, даже после установления мира, закупки российской энергии также не должны возобновляться — это не временные санкции, а постоянный запрет.
Йоргенсен отметил, что несколько месяцев назад он предложил ввести полный запрет для стран ЕС на покупку российского газа в любой форме, включая СПГ; это предложение сейчас рассматривается в Европарламенте и на уровне государств-членов. Он также добавил, что из США по этому вопросу поступает однозначный сигнал — поддержка прекращения импорта российских энергоресурсов в Европу.
Ранее, 4 сентября, агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже потребовал, чтобы страны ЕС полностью отказались от закупок российской нефти.
Читайте также: