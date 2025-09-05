«Ни одна молекула»: в ЕК намерены запретить ЕС покупать энергоресурсы РФ

05 сентября 2025, 14:09

Йоргенсен: ЕС обсуждает предложение ЕК запретить импорт газа из России

Фото: istockphoto/Leestat

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен 5 сентября заявил, что Еврокомиссия (ЕК) стремится навсегда прекратить поставки российских энергоносителей в Евросоюз (ЕС) — чтобы в Европу не попадала «ни одна молекула» российских углеводородов. Слова еврокомиссара приводит сайт ЕК.