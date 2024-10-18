Путин: российские энергоресурсы безграничны

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Российские энергоресурсы «просто безграничны», заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
Россию на мероприятии представляет гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Российский лидер подчеркнул, что партнеры из Китая с удовольствием покупают энергоносители России.
Ранее Путин отмечал, что ведущие предприниматели стран-участниц БРИКС ведут успешную работу в промышленной, энергетической и других сферах. На форуме присутствуют бизнесмены из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ и других государств.
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«Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные», — сказал президент РФ.
Российский лидер подчеркнул, что партнеры из Китая с удовольствием покупают энергоносители России.
Ранее Путин отмечал, что ведущие предприниматели стран-участниц БРИКС ведут успешную работу в промышленной, энергетической и других сферах. На форуме присутствуют бизнесмены из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ и других государств.
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Никита Кротов