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Путин: российские энергоресурсы безграничны

18 октября 2024, 17:15
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Российские энергоресурсы «просто безграничны», заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
Россию на мероприятии представляет гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные», — сказал президент РФ.


Российский лидер подчеркнул, что партнеры из Китая с удовольствием покупают энергоносители России.

Ранее Путин отмечал, что ведущие предприниматели стран-участниц БРИКС ведут успешную работу в промышленной, энергетической и других сферах. На форуме присутствуют бизнесмены из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ и других государств.

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Президент Южной Кореи провел совещание об отправке войск КНДР в Россию
18 октября 2024, 17:58

Юн Сок Ель (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Отмечается, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.
По информации издания, участники совещания «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#сво
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#рф
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Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Залужный: моя дочь сравнила обесточенную Украину с больным с отказавшими почками
18 октября 2024, 17:42

Валерий Залужный

Посол Украины в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его дочь сравнила обесточенную Украину с пациентом, который оказался в реанимации с отказавшими почками. Об этом он рассказал на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*. По его словам, такое сравнение девушка привела, так как закончила медицинский университет.
«Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — поделился бывший главнокомандующий.
Ранее Залужный заявлял, что Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», а самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности. Он также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешел в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.

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*Признан в Российской Федерации нежелательной организацией
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#украина
#всу
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Путин оценил возможность появления ядерного оружия на Украине
Путин: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине
18 октября 2024, 17:33

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.

Он также отметил, что в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако неясно, способна ли на это Украина.

Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение.

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#вооружение
#нато
#зеленский
#путин
#ядерное оружие
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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии
18 октября 2024, 17:24

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, что он не поедет на саммит G20 в Бразилию, но туда отправятся представители высокого уровня.
«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?», — заявил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает.

Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит.

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#путин
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Путин оценил выполнение плана председательства России в БРИКС
Путин: Россия выполнила план председательства в БРИКС более чем на 80%
18 октября 2024, 15:49

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках делового форума объединения, его слова приводит сайт Кремля.
По словам российского лидера, было проведено более 200 мероприятий, конференций, а также состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Центральным событием Путин назвал предстоящий саммит Брикс, который пройдет на следующей неделе в Казани.

В процессе выступления глава РФ отметил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более 60 трлн долларов.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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#саммит
#россия
#брикс
#владимир
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Американцы отметили, что уровень жизни за последние годы ухудшился
Gallup: более половины американцев стали жить хуже, чем четыре года назад
18 октября 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

Согласно недавнему опросу, проведённому социологической службой Gallup, более половины американцев (52%) считают, что их уровень жизни ухудшился по сравнению с 2020 годом. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, по данным опроса, 39% респондентов отметили улучшение своего материального положения, 8% не ощутили изменений.

Кроме того, опрос также показал, что 46% участников оценивают текущие экономические условия в стране как плохие. Только 29% описали их как «удовлетворительные», а лишь четверть (25%) считает экономическую ситуацию хорошей. Более того, 62% респондентов отметили ухудшение экономической ситуации по сравнению с 2020 годом.

Отмечается, что эти результаты являются наихудшими за последние 40 лет и отражают растущее недовольство граждан состоянием экономики. Gallup проводит подобные опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США.

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#опрос
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Собчак раскритиковала «план победы» Зеленского
Ксения Собчак заявила, что не видит перспектив в «плане победы» Зеленского
18 октября 2024, 15:08

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского.
По словам Собчак, перспектив в данном плане нет.

«А новое в плане — что? А ресурс «воевать до последнего украинца» неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — отметила журналистка.

Она также извинилась за данную «честную и неприятную публикацию».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Уточняется, что данная инициатива не раз подвергалась критике и игнорированию со стороны Запада.

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#владимир зеленский
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Посол Мирошник назвал шантажом заявления Зеленского о ядерном оружии
18 октября 2024, 15:04

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счёл шантажом заявление Владимира Зеленского членстве Украины в НАТО и ядерном оружии.
«Украина самостоятельно возобновить какой-то ядерный потенциал не готова. Это выглядит как шантаж со стороны Зеленского, который происходит от безысходности и от понимания, что все попытки продвинуть «план победы» не выходит. Запад не настроен давать больше денег, не намерен включать Украину в состав НАТО и брать на себя дополнительные обязательства. Это стремление Киева шантажировать своих западных партнёров», — пояснил в беседе с RT Мирошник.

А французский евродепутат Тьери Мариани высказал мнение о том, что Украина в принципе не состоялась как государство. Он также считает, что «план победы» Зеленского свидетельствует лишь о том, что Киев и далее намерен продолжать конфликт, наживаясь на нём за счёт западных партнёров.

«У Зеленского нет плана мира. Его план — заработать как можно больше денег. Украина — это несостоявшееся государство, где одни люди наживаются на конфликте, а другие — погибают. План состоит в том, чтобы поддерживать всё это как можно дольше», — прокомментировал в беседе с «Известиями» евродепутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.

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Швыткин: Заявление Зеленского о ядерном оружии подчёркивает его нелегитимность
18 октября 2024, 14:47

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал безответственным и абсурдным заявление Владимира Зеленского о том, что для Украины членство в НАТО — альтернатива ядерному оружию.
«Это безответственное заявление со стороны лидера Украины ещё раз подчеркивает его нелегитимность. Абсолютно абсурдное заявление. Это является самоубийственным шагом в отношении тех государств, которые будут возглавлять или оказывать какую-либо помощь в возможном ядерном потенциале Украины. Власти Украины проводят безответственную политику. Такого рода заявление подчёркивает, что это — фашистский режим», — прокомментировал в беседе с RT Швыткин.

До этого Владимир Зеленский в беседе с Financial Times заявил о том, что судьба Украины имеет три пути развития, которые будут определяться итогами выборов в США. Как передают argumenti.ru, по его мнению, один из таких путей – продолжение поддержки киевского режима.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо ЕС заявил о том, что ЕС устал от украинского конфликта, потому что ситуация никак не разрешается, несмотря на оружейные поставки Киеву.

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