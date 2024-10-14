Евросоюз утвердил расширение санкций за дестабилизацию обстановки в Молдавии

Фото: iStock/sinonimas
Совет Евросоюза сегодня, 14 октября, утвердил расширение санкций в рамках режима за дестабилизацию обстановки в Молдавии. Об этом со ссылкой на официальный журнал ЕС сообщает РИА Новости. Под ограничения, как отмечается, попали глава Гагаузии Евгения Гуцул и еще пять человек.
По информации агентства, помимо Гуцул санкции коснулись политиков Гагаузии Юрия Кузнецова, Илью Узуна и Михаила Влаха, а также основателя АНО «Евразия» Нелли Парутенко. Ограничения подразумевают заморозку всех активов, которые находятся на территории Евросоюза, а также запрет на поездки в страны сообщества.
Стоит отметить, что новые санкции ввели в преддверии президентских выборов в Молдавии и референдума о присоединении к ЕС, голосования по которым пройдут 20 октября.
Читайте также:
В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
Журналистку выгнали за русскую речь в Италии на встрече с президентом Молдовы
В ЕС заявили о критике «за закрытыми дверями» президента Молдавии
Данил Пономарев