В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС

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Министерство иностранных дел Приднестровья предложило молдавским властям провести референдум о вступлении в Европейский Союз на территории непризнанной республики, говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что Кишинев пытается «игнорировать мнение приднестровского народа».
Приднестровские власти уверены, что голосование может быть организовано «на основе договоренностей между сторонами». Также они предложили пригласить международных наблюдателей для участия в референдуме.
В МИДе подчеркнули, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны Молдовы не наблюдалось усилий по вовлечению приднестровцев в процесс референдума.
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«Для того, чтобы узнать истинное мнение всех жителей Приднестровья, мы считаем возможным провести референдум о отношении к Евросоюзу на нашей территории», — сообщается в заявлении.
Приднестровские власти уверены, что голосование может быть организовано «на основе договоренностей между сторонами». Также они предложили пригласить международных наблюдателей для участия в референдуме.
В МИДе подчеркнули, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны Молдовы не наблюдалось усилий по вовлечению приднестровцев в процесс референдума.
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Анастасия Хохлова