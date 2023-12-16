Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС

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Австрия отменила свою блокировку 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС), взамен на исключение Raiffeisen из списка организаций, на которые Украина наложила ограничения. Эту информацию распространило агентство Reuters.
Raiffeisen была включена в черный список Киева из-за ее решения продолжить деятельность в России.
Австрия ранее отказывалась снимать свое вето с 12-го пакета санкций ЕС против России, пользуясь правом на «отсрочку для изучения».
15 декабря лидеры ЕС согласовали новые антироссийские санкции, хотя канцлер Австрии Карл Нехаммер в то время отсутствовал. Три европейских дипломата назвали это совпадением, так как он вышел из зала для обсуждения вопросов вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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Артем Кузьмин