Express: Финский город Ивало готовится к войне России с НАТО

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Финский городок является потенциальной «горячей точкой» в случае военного столкновения Североатлантического альянса (НАТО) и России, пишет издание Express.
Авторы статьи утверждают, что в Ивало все готовятся к вооруженному противостоянию Российской Федерации и НАТО. Откуда у местных жителей взялись подобные опасения издание умалчивает.
Во вторник 2 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никаких сигналов о грядущей войне не поступало. По мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывался в таком же ключе.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается воевать с НАТО. По его словам, это «просто бред». Такое заявление глава российского государства сделал в ходе встречи с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре переучивания лётного состава МО РФ.
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Во вторник 2 апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что никаких сигналов о грядущей войне не поступало. По мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказывался в таком же ключе.
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Мария Федоровцева