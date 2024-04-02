США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт

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США не видят признаков нарастания вооруженного конфликта между странами НАТО и Россией.
Об этом 2 апреля заявил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, передает РИА Новости.
Она отметила, что хотя предпринимаются усилия для укрепления обороны и потенциала сдерживания, никаких сигналов о грядущей войне не поступало.
Смит подчеркнула, что, по мнению Вашингтона, активности России в настоящее время сконцентрированы в основном вокруг Украины.
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Она отметила, что хотя предпринимаются усилия для укрепления обороны и потенциала сдерживания, никаких сигналов о грядущей войне не поступало.
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Артем Кузьмин