Фото: Сайт Кремля
Глава Украины Владимир Зеленский находится в постоянном беспокойстве от перспективы проиграть грядущие президентские выборы, об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Зеленский обеспокоен «феноменом Черчилля», который также возглавлял страну во время вооруженного конфликта, однако, не смог обеспечить победу своей партии на послевоенных выборах. Зеленский опасается, что его может постигнуть та же участь.
В Guardian подчеркнули, что украинские чиновники уже обсуждают вопрос президентства Зеленского, который, скорее всего, встанет на повестку дня сразу после завершения конфликта.
Напомним, ранее нынешний украинский лидер заявлял, что ни парламентские, ни президентские выборы не будут проведены, пока страна находится в состоянии вооруженного конфликта.
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В Guardian подчеркнули, что украинские чиновники уже обсуждают вопрос президентства Зеленского, который, скорее всего, встанет на повестку дня сразу после завершения конфликта.
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Евгения Парфентьева