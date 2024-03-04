Фигурант по делу об утечке документов Пентагона согласился на 16 лет заключения

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Фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — сказал журналистам Тейшейра.В досудебном соглашении, подписанном Тейшейрой, указано, что он «осознаёт и принимает» факт ходатайства прокурора о тюремном заключении сроком на 200 месяцев (немногим более 16,5 лет).
Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.
Дело Тейшейры привлекло большое внимание из-за серьезности нарушений и потенциального ущерба национальной безопасности. Власти заявили, что утечка документов поставила под угрозу источники информации разведки и жизни людей, сотрудничавших с США.
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