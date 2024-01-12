ФСБ задержала россиянина, собиравшего секретные данные для спецслужб Польши

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В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия мужчина, который собирал данные для спецслужб Польши, за это он просил оказать помощь в переезде за рубеж. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб иностранного государства сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», - говорится в сообщении.
Следствие установило, что мужчина самостоятельно связался с представителем спецслужб Польши и предложил ему передать секретную информацию со своего предприятия в обмен на помощь в переезде на ПМЖ. Таким образом, подозреваемый планировал передать иностранному государству данные об объемах производства предприятия в рамках гособоронзаказа.
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