Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Украины совершил переворот, отказавшись проводить выборы. Об этом он написал в соцсети Х.
По мнению политика, Зеленский принял такое решение из-за страха перед украинцами, которые могут не избрать его на очередной срок, обрушив тем самым миф о «новом Черчилле».
НАТО, в свою очередь, хочет сохранить свою «марионетку» в лице Зеленского для того, чтобы самостоятельно определять время избавления от неё.
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«Зеленский, все чаще подвергаемый критике за свое самоубийственное контрнаступление, потерпевшее полный провал, вероятно, был бы отправлен украинцами в отставку! Весь миф о «новом Черчилле» или о том, что от него осталось, рухнул бы в одночасье», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян