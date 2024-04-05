«Фильм о ядерном апокалипсисе»: Маск о вступлении Украины в НАТО

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Американский предприниматель Илон Маск сравнил в социальной сети X идею вступления Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе.
Маск отметил, что именно с подобных действий начинается фильм о ядерном апокалипсисе. К своему комментарию предприниматель прикрепил отрывок из американского фильма «На следующий день», в котором демонстрируется ядерная война между США и СССР.
Напомним, вчера, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле, состоит в содействии «возведению моста» к членству Украины в блоке.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия, передает The New York Times.
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Напомним, вчера, 4 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле, состоит в содействии «возведению моста» к членству Украины в блоке.
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Екатерина Коршунова