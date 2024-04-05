Глава Ейска Бублик: ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью

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Глава Ейска Роман Бублик заявил, что ПВО отразила террористическую атаку в небе над Кубанью. Об этом Бублик написал в своем Telegram-канале.
Глава города подчеркнул, что Ейский район и Краснодарский край находятся под надежной защитой. По словам Бублика, разрушения на территории района отсутствуют.
Он добавил, что российские войска сработали оперативно. Бублик также напомнил о том, что нельзя публиковать видеоматериалы работы ВС РФ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью и ранним утром система противовоздушной обороны сбила или подавила 53 украинских беспилотника в разных регионах России.
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Он добавил, что российские войска сработали оперативно. Бублик также напомнил о том, что нельзя публиковать видеоматериалы работы ВС РФ.
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Екатерина Коршунова